Владелец новой LADA Vesta рассказал, что «АвтоВАЗ» признался в перекрашивании

Сегодня, 19:07 \\ Авто/Мото

Владелец новой LADA Vesta, которую перекрашивали, решил предупредить клиентов о возможной покупке битой машины у официально дилера. Отмечается, что «АвтоВАЗ» признался, что перекрашивал автомобиль.

В соцсети YouTube под одним из видео о новой LADA Vesta владелец модели посоветовал быть внимательными при покупке такого авто, особенно при проверке лакокрасочного покрытия. Причиной стал личный опыт: мужчина купил новую машину, которую ранее ремонтировали, а крышу перекрасили. При этом, покупку совершил в Нижем Новгороде у официального представителя «АвтоВАЗ».

После приобретения LADA Vesta владелец заметил, что крышу ремонтировали и перекрасили, более того оказались недопустимые дефекты: потёки на стыке со стеклом. Тогда «АвтоВАЗ» признался, что перекрашивал и выдал соответствующие документы. При этом производитель уверен, что до продажи не обязан никого оповещать о ремонте, ни дилера, ни покупателя. Примечательно, что битые авто под видом новых дилеры предлагают не впервые.

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Автор - Татьяна Рязанская
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