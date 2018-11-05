Составлен ТОП-10 самых востребованных авто в США

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

Автоэксперты повели мониторинг спроса на авторынке США, который считается вторым по величине в мире. По итогам первых десяти месяцев текущего года был составлен ТОП-10 самых востребованных машин.

Лидером американского рынка оказался Ford F-Series в кузове пикап, благодаря продажам в 748 500 единиц. Второе место досталось пикапу Ram с продажами в 424 500 машин по итогам десяти месяцев. Тройку лидеров замкнул Chevrolet Silverado с показателем в 423 500 единиц.

Четвертая строчка досталась внедорожнику Toyota RAV4 , благодаря продажам в 353 500 машины в период с января по октябрь текущего года. Пятерку на авторынке США замыкает Nissan Rogue с показателем в 337 500 авто. Далее оказалась Honda CR-V, которую выбрали 304 500 американцев.

 

 

 

 

 

 

 

 

Седьмая строчка в рейтинге с показателем в 290 000 единиц досталась Toyota Camry. За ней расположилась Honda Civic с продажами в 276 500 машин, а следом – 256 500 Toyota Corolla. Замыкает ТОП-10 самых востребованных авто в США по итогам десяти месяцев Honda Accord, благодаря продажам в 238 500 единиц.

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Автор - Татьяна Рязанская
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