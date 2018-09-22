В марте General Motors остановит выпуск подзаряжаемого гибрида Chevrolet Volt

Ранее General Motors сообщил, что намерен остановить производство подзаряжаемого гибрида Chevrolet Volt в 2022 году, в связи с планом развития линейки электрокаров. Теперь объявлено, что последние экземпляры модели сойдут с конвейера в марте 2019 года.

Производство подзаряжаемого гибрида Chevrolet Volt стартовало на заводе General Motors восемь лет назад. Тогда модель обрела популярность на рынке США, а годом позднее была представлена на европейском рынке, где также имела большой спрос.

На данный момент автоконцерн выпускает модель с турбодвигателем объемом 1,4 литра с отдачей в 149 «лошадей» и электродвигателем производительностью в 74 «лошади». Три года назад General Motors представили второе поколение Chevrolet Volt, однако на этом история подзаряжаемого гибрида закончится.

Остановить производство Chevrolet Volt планировали в 2022 году в связи с стратегией развития линейки электрокаров, однако правление General Motors передумало и соберет последние экземпляры уже в марте следующего года.