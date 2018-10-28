Составлен список советов для автоледи для подготовки автомобиля к зиме

Сегодня, 17:10 \\ Авто/Мото

Во все времена года автомобиль должен быть основательно подготовлен. Все женщины, обладающие автомобилем должны знать, что лучше всего подготовку машины осуществить до наступления зимы.

Эксперты составили ТОП-6 полезных лайфхаков для автоледи, с помощью которых они смогут ездить на автомобиле, подготовленном для зимы. Прежде всего необходимо заменить летнюю резину на зимнюю. При использовании некачественных шин или покрышек, неподходящих к сезону, возникает риск стать жертвой ДТП. Следом стоит приобрести незамерзающей омывающей жидкостью и сменить жидкость в бачке омывателя. Также необходимо обратить внимание на состояние резиновых деталей очистителей стекол, так как щетки быстро изнашиваются из-за смены погодных условий и средств, которыми посыпаются дороги.

Еще эксперты рекомендуют женщинам приобрести специальную силиконовую смазку для уплотнителей, петель и замков, чтобы они не замерзали зимой. Если же качество охладительной системе не нравится автоледи, то необходимо заменить антифриз. И наконец, эксперты рекомендуют автоледи съездить на СТО и проверить аккумулятор и при возникновении неполадок заменить его.

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Автор - Дмитрий Павличко
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