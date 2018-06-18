Тюнеры собрали спорткар Porsche GT3 RS из металлолома

На одной немецкой выставке прошла презентация причудливого прототипа спорткара Porsche GT3 RS. Интересно, что инженеры тюнинговых компаний построили странную модель, использовав предметы металлолома.

Отмечается, что необычный спорткар Porsche GT3 RS лишился двигателя, так как автомобиль является всего лишь художественным объектом, изготовленным из множества различных металлических изделий. Внешний облик автомобиля характеризуется привлекательностью, так как каждая деталь подверглась обработке и реставрации.

Причудливый автомобиль специалисты создавали несколько месяцев, и теперь они довольны своим проектом. Появление прототипа Porsche GT3 RS на выставке стало объектом пристального внимания посетителей. Автомобиль создан только в одном экземпляре. По словам конструкторов, они не намерены ни создать повторение, ни доработать данный автомобиль, так как свои идеи они воплотили именно в этот арт-объект.