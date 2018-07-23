Монстр тюнинга: 400-сильный Hyundai Solaris восхитил пользователей сети

На просторах интернета представили седан Hyundai Solaris, обладающий турбомоторм, который может генерировать 400 лошадиных сил. Умелец поделился подробной информацией о внесенных изменениях в конструкцию автомобиля.

Моторный отсек Hyundai Solaris Turbo подвергся кардинальным переменам. Чтобы установить большую турбину Garret 3071R владелец седана переместил фильтр, бачок, аккумулятор, линии охлаждения, проводку и вакуумные линии. На месте клапана умелец установил заглушку, чтобы можно было закрыть капот.

Установленная турбина способна «закачивать воздух на 480 л.с.», но в итоге удалось сгенерировать только 400 лошадиных сил. Автор объяснил такой результат 100-процентной нагрузкой на форсунки и большим расходом топлива. Двигатель для тюнингового Hyundai Solaris был взят от BMW, а трансмиссию позаимствовали от Toyota. Кроме того, доработанный седан обустроили поршневыми тормозами от Brembo и колесными дисками от Toyota. Не избежала доработок и тормозная система. Отныне выхлопную трубу закрепили на хомутах и изолировали термолентой. Стойки авто позаимствовало от Mitsubishi Lancer Evolution.

Мастер сообщает, что уже полностью собрал автомобиль, только дело осталось за небольшими изменениями. В салоне машины должен появиться планшет для управления опциями отдельных устройств авто. В сети полученный автомобиль окрестили монстром тюнинга.