Peugeot и Citroen привезут в Россию в 2019 году две новинки

Сегодня, 10:53 \\ Авто/Мото

В 2019 году модельный ряд альянса PSA Group пополнится в России несколькими моделями. Такой информацией поделился пресс-центр французского автопроизводителя.

В первом полугодии следующего года в Россию приедет лифтбек Peugeot 508 и кроссовер Citroen C5 Aircross. Следует напомнить, что в мае текущего года прошла премьера европейской версии Citroen C5 Aircross, сборка которого осуществляется на автозаводе во французском Ренн-ла-Жанэ.

Подкапотное пространство паркетника занимают бензиновые и дизельные моторы с производительностью от 130 и 180 лошадиных сил. Агрегаты работают в тандеме с 8-позиционной АКПП. Также данная модель станет первым авто Citroen, получившей систему подзаряжаемого гибрида.

Citroen C5 Aircross предлагается в семи оттенках кузова с двухцветным верхом и пятью вариантами отделки салона. Дорожный просвет в кроссовере составляет 230 мм, а объем багажного отделения машины составил от 580 до 720 литров. Функциональный перечень Citroen C5 Aircross включает электронную панель управления, автопилот второго уровня, 20 ассистентов для водителя и шесть прогрессивных систем связи. Также новинка обзавелась беспроводным устройством для мобильных гаджетов.

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Автор - Дмитрий Павличко
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