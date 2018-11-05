Эксперты назвали ТОП-3 бюджетных автомобилей с надежными моторами

Сегодня, 09:16 \\ Авто/Мото

Часто от работы моторы зависит надежность приобретаемого автомобиля. Эксперты подготовили ТОП-3 бюджетных машин, обладающих самыми надежными двигателями.

Прежде всего специалисты обратили внимание на Renault Logan, Renault Sandero и Renault Dokker, подкапотное пространство которых занимает 4-цилиндровый рядный двигатель семейства K7M объемом 1,6 литра с производительностью от 82 до 90 «лошадок». Данный агрегат имеет 4 клапана, многоточечный впрыск и соответствует европейским стандартам.

Второе место досталось Renault Megane, Renault Duster и Renault Fluence, под капотом которых разместился мотор семейства K4M с отдачей 80-115 лошадиных сил. Агрегат сможет работать до пробега в 400 000 км, но эксперты полагают, что при правильном уходе и обслуживании им можно будет пользоваться дольше.

ТОП-3 закрывают Opel Astra, Opel Zafira и Opel Cruze, обустроенные рядным 4-цилиндровым агрегатом Z18XER объемом 1,8 литра с мощностью 140 л.с. Этот мотор очень чувствителен к качеству эксплуатации, но обычно никогда не подводит.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

Новый Kia Soul получил необычную внешность и «музыкальный» салон

Второе поколение популярного компактного кроссовера KIA Soul показали публике на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Автомобиль получит спортивную версию GT-Line и внедорожную X-Line.

Грибок и плесень: квартира покойного Осина шокировала наследников

 Чтобы привести жилье в нормальный вид, родственникам придется потратить на ремонт свыше...

Skoda рассекретила салон нового пятидверного хэтчбека Skoda Scala

Официальный показ Skoda Scala намечен на 6 декабря в Тель-Авиве. Автомобиль должен...

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....

Внедорожник Cadillac Escalade получил версию Sport Edition

Американские машиностроители сообщили о новой версии люксового внедорожника Cadillac...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ