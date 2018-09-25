Представлен новый китайский электрокроссовер Aiways U5

В Поднебесной дебютировал новый кроссовер Aiways U5, который станет первым автомобилем новой марки. Отметим, что представлен был серийный вариант, старт его продаж запланирован на начало 2019 года.

Новинка представляет собой товарную версию прототипа Aiways U5 Ion. В основу кроссовера легла новая платформа, которая позволяет строить авто с колёсной базой от 2 700 до 3 000 мм. В случае с Aiways U5 размер колёсной базы составил 2 800 мм, что довольно много для машины с двумя рядами кресел. По длине автомобиль сопоставим с Hyundai Santa Fe – 4 680 мм.

Aiways U5 оснастили 190-сильным электрическим мотором с пиковым крутящим моментом в 315 Нм. Комплект аккумуляторов китайского электрокроссовера позволяет преодолевать до 460 км, опционально доступна дополнительная батарея, повышающая запас хода до 560 км пути.

В салоне новинки установили два больших экрана, один из которых – мультимедийная система, а второй – цифровая «приборка». Отдельный дисплей предусмотрен для климат-контроля. Любопытно, что в интерьере практически нет физических кнопок.

В список оснащения Aiways U5 вошёл даже автопилот второго уровня, однако в ближайшем будущем компания рассчитывает предложить своим клиентам систему автономного управления четвёртого уровня.