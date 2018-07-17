Российские владельцы Mercedes-Benz смогут воспользоваться новым сервисом

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz предлагает российским автолюбителям новую электронную службу Mercedes Me Connect, который увеличивает набор возможностей управления и обслуживания авто. Обладатели Mercedes-Benz в РФ смогут использовать мобильное приложение, отображающее информацию о текущем состоянии автомобиля через интернет.

Благодаря новому сервису можно дистанционно завести мотор машины с помощью мобильных гаджетов. Служба Mercedes Me Connect включает в себя такие опции, как Live Traffic, управление парковкой с помощью гаджета и техническое обслуживание.

Представители компании уточнили, что новый сервис предлагается только для отдельных моделей Mercedes-Benz. Наличие сервиса зависит от в ариантов исполнения автомобилей. Сервис предоставляется через SIM-карту, а работа службы зависит от зоны покрытия сети.

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Автор - Дмитрий Павличко
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