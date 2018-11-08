Видео: Пикап Chevrolet заглох в прямом эфире

Представители американского бренда Chevrolet решились на проведение в Детройте рекламной акции нового пикапа Chevrolet Silverado Trail Boss, который был выведен на ледовую площадку в ходе хоккейного матча на Little Caesars Arena. Интересно, что рекламируемая машина сломалась в прямом эфире и на глазах множества болельщиков.

Как сообщают очевидцы, пикап выехал на лед и неожиданно заглох. В это время сотрудники арены готовили лед для следующей игры, а специалисты из Chevrolet пытались завести авто. Через некоторое время неисправность была устранена и автомобиль поехал под аплодисменты всех присутствующих.

Какая именно поломка возникла в пикапе Chevrolet Silverado Trail Boss пока держится в секрете. Вероятно, по причине постоянных пробуксовок вышел из строя полноприводный механизм. Сообщается, что компания Chevrolet спонсирует общественные мероприятия и спортивных соревнования в Детройте.