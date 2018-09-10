В Россию привезли обновленный Mazda 6

Сегодня, 20:00 \\ Авто/Мото

Обновленный седан Mazda 6, сборка которого осуществляется на заводе Mzda Sollers во Владивостоке, добрался до российских дилеров. За новинку придется выложить от 1 431 000 до 2 172 000 рублей.

Модернизированный Mazda 6 обустроили новой системой вентиляции передних кресел, солнцезащитной шторкой заднего окна с электроприводом, системой кругового видеообзора, электрический подогрев лобового стекла в зоне покоя «дворников», обогрев и электропривод внешних зеркал. Также улучшению подверглись фронтальные эйрбеги, боковые надувные защитные шторки, LED- фары, вентиляционный люк в крыше и подогрев передних кресел.

 

Под капот российская версия рестайлингового Mazda 6 получил бензиновый 2-литровый 150-сильный мотор. Помимо него предусмотрены 194-сильные 2,5-литровый агрегат и 231-сильный двигатель аналогичного объема. В России новинка будет предлагаться в модификациях Drive, Active, Supreme Plus, Executive и Executive Plus в девяти разнообразных оттенках кузова.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

Новый Kia Soul получил необычную внешность и «музыкальный» салон

Второе поколение популярного компактного кроссовера KIA Soul показали публике на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Автомобиль получит спортивную версию GT-Line и внедорожную X-Line.

Пётр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Пётр Порошенко сделал заявление о наличии доказательств передислокации российских военных...

Hyundai назвала новинки для России на 2019 год

В пресс-центре корейской компании Hyundai поделились информацией о своих новинках,...

Грибок и плесень: квартира покойного Осина шокировала наследников

 Чтобы привести жилье в нормальный вид, родственникам придется потратить на ремонт свыше...

Skoda рассекретила салон нового пятидверного хэтчбека Skoda Scala

Официальный показ Skoda Scala намечен на 6 декабря в Тель-Авиве. Автомобиль должен...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ