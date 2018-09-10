В Россию привезли обновленный Mazda 6

Обновленный седан Mazda 6, сборка которого осуществляется на заводе Mzda Sollers во Владивостоке, добрался до российских дилеров. За новинку придется выложить от 1 431 000 до 2 172 000 рублей.

Модернизированный Mazda 6 обустроили новой системой вентиляции передних кресел, солнцезащитной шторкой заднего окна с электроприводом, системой кругового видеообзора, электрический подогрев лобового стекла в зоне покоя «дворников», обогрев и электропривод внешних зеркал. Также улучшению подверглись фронтальные эйрбеги, боковые надувные защитные шторки, LED- фары, вентиляционный люк в крыше и подогрев передних кресел.

Под капот российская версия рестайлингового Mazda 6 получил бензиновый 2-литровый 150-сильный мотор. Помимо него предусмотрены 194-сильные 2,5-литровый агрегат и 231-сильный двигатель аналогичного объема. В России новинка будет предлагаться в модификациях Drive, Active, Supreme Plus, Executive и Executive Plus в девяти разнообразных оттенках кузова.