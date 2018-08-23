Автоэксперты составили ТОП-5 самых необычных внедорожников

Сегодня, 19:00 \\ Авто/Мото

Во время развития автомобильной индустрии многие дизайнеры стремятся создать уникальное авто, однако порой внешний вид получается очень необычным. Автоэксперты составили ТОП-5 странных внедорожников.

На пятой строчке ТОП-5 необычных внедорожников оказался Suzuki X90 1996 модельного года. В то время понятие кроссовера подразумевало смешение различных классов, при этом авто получило коротку базу и полный привод, а также мотор на 95 л. с.

Следом оказался Nissan Murano CrossCabriolet 2011 года. Несмотря на то, что в это время понятие о внедорожнике уже сформировалось, внешность модели весьма необычна. Внедорожный кабриолет оказался востребованнее на вторичном рынке.

Тройку открывает Isuzu VehiCross 1999, который получил отличный внедорожный потенциал. Модель получила систему полного привода и короткую базу. При этом, модель до сих пор остается востребованной. Серебро досталось Lamborghini LM002 1986 года с полным приводом и мотором на 444 л. с., который получит небольшую скорость, но огромный расход.

Возглавил ТОП-5 самых необычных внедорожников Mercedes-AMG G63 6×6 2014. В погоне за брутальностью авто получило шесть колес с тремя ведущими осями. Большой внедорожный потенциал, однако габариты ограничивают возможости. Внедорожник отличился комфортным салоном.

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Автор - Татьяна Рязанская
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