К 2020 году Mazda представит свой первый электромобиль

Японская компания Mazda объявила о том, что собирается выпустить свой первый электромобиль в 2020 году. Новинку построят полностью с нуля и снабдят системой самоуправления.

Такой информацией поделился шеф-дизайнер бренда Икуо Маэда. Топ-менеджео от метил, что электрокаром станет небольшой автомобиль, подобный другим моделям марки. Также к 2021 году Mazda начнет выпуск подзаряжаемых гибридных авто. Не исключается, что гибридная установка таких автомобилей включит в себя полностью электрический двигатель и роторный мотор.

Японский автопроизводитель объявил о том, что разработка экологически чистых технологий являются наиболее высоким приоритетом. Ряд технологий инженеры Mazda возьмут от Toyota, о чем свидетельствует партнерское соглашение между двумя компаниями. В настоящее время у Mazda нет пока ни одного электромобиля.