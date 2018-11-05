Американские специалисты выбрали автомобили с лучшими и худшими фарами

За 2018 год Страховой институт дорожной безопасности США произвёл проверку 165 автомобилей и 424 версий различной светотехники. Результаты не впечатляют.

По заявлению специалистов, лишь у 32 моделей из всех представленных фары заслуживают отметки «отлично», в то время как более чем у половины экземпляров оптика плохо освещает дорогу и слепит водителей автомобилей, едущих навстречу. Эксперты заключили, что 67% моделей не соответствуют необходимым требованиям безопасности.

Максимальную оценку фар получили «люксовые» модели Genesis G90 и Lexus NX, а на «четвёрку» американские специалисты оценили оптику Genesis G80, Toyota Camry. Замыкает пятерку автомобилей с лучшими фарами Chevrolet Volt. На полярной стороне рейтинга, с оценкой «Poor» (максимально плохо) оказались Honda HR-V, Infiniti QX60, Toyota Sienna и Toyota C-HR.

Стоит добавить, что в предыдущие годы лучшей оптикой на автомобилях признавались LED-фары Mazda CX-3 и галогеновые с автоматическим управлением – у Toyota Prius. В то же время худшими фарами в 2017 и 2016 году были названы «галогенки» Honda HR-V и BMW 3-Series соответственно.