Представлен экстремальный автомобиль Nissan Leaf Nismo RC

Инженеры спортивного подразделения Nissan Nismo преобразовали новый электрокар Nissan Leaf в настоящий гоночный автомобиль, названный Nissan Leaf Nismo RC. Премьера данного прототипа прошла на полигоне Nissan Crossing в Токио.

Экстремальный Nissan Leaf Nismo RC обзавелся двумя электрическими двигателями, расположенных на передней и задней осях. Их совокупная производительность составила 326 лошадиных сил. Первую «сотню» новый гоночный электрокар набирает за 3,4 секунды.

Основой для гоночного Nissan Leaf Nismo RC послужил углепластиковый монокок с облегченными композитными материалами. Масса концепта достигла 1 220 кг. Функциональный перечень интересного авто включает в себя полностью светодиодные фары, огромное регулируемое антикрыло и фирменную ливрею серебристо-черного оттенка с красными мотивами.

Общий тираж гоночного авто составит всего 6 штук. Впервые Nissan Leaf Nismo RC представят на фестивале Nismo Festival, который откроется на трассе «Фудзи».