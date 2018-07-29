Представлен экстремальный автомобиль Nissan Leaf Nismo RC

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

Инженеры спортивного подразделения Nissan Nismo преобразовали новый электрокар Nissan Leaf в настоящий гоночный автомобиль, названный Nissan Leaf Nismo RC. Премьера данного прототипа прошла на полигоне Nissan Crossing в Токио.

Экстремальный Nissan Leaf Nismo RC обзавелся двумя электрическими двигателями, расположенных на передней и задней осях. Их совокупная производительность составила 326 лошадиных сил. Первую «сотню» новый гоночный электрокар набирает за 3,4 секунды.

Основой для гоночного Nissan Leaf Nismo RC послужил углепластиковый монокок с облегченными композитными материалами. Масса концепта достигла 1 220 кг. Функциональный перечень интересного авто включает в себя полностью светодиодные фары, огромное регулируемое антикрыло и фирменную ливрею серебристо-черного оттенка с красными мотивами.

 

Общий тираж гоночного авто составит всего 6 штук. Впервые Nissan Leaf Nismo RC представят на фестивале Nismo Festival, который откроется на трассе «Фудзи».

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Автор - Дмитрий Павличко
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