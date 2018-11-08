Автомобили такси могут обустроить двумя камерами

Сегодня, 22:00 \\ Авто/Мото

Таксистов могут обязать оборудовать свои автомобили двумя камерами видеонаблюдения. Такое предложение внес депутат Василий Власов, представляющий в Госдуме фракцию ЛДПР.

На сегодняшний день законопроект пока находится на этапе разработок. Причиной этих поправок является желание обеспечить полную безопасность пешеходов во время использования такси. Следовательно, в будущем машина такси должна получить камеру наблюдения в салоне и камеру, отслеживающую ситуацию на проезжей части. Установленные камеры призваны транслировать информацию в центр компании, предоставляющей услуги такси.

Первым агрегатором, решившимся на использование нововведений стал сервис «Яндекс.Такси». По словам правоохранителей, из-за роста спроса на использование мобильных приложений такси, качество услуг упало. Благодаря поправкам, можно улучшить качество перевозок такси. Также это позволит снизить число ДТП, происходящих с участием автомобилей такси.

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Автор - Дмитрий Павличко
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