Компания Ford объявила дату презентации Mustang Shelby GT500

Самый мощный серийный автомобиль в линейке Ford Mustang будет представлен на Североамериканском международном автосалоне, который пройдёт в Детройте 13 января следующего года.

Не забывает американский концерн и о промо премиальной новинки. Так, на проходящем сейчас мотор-шоу в Лос-Анджелесе, на обозрение публики выставили Shelby GT500 1967 года выпуска. Контейнер для легендарного автомобиля выполнен в виде коробки для игрушечной машинки, а табличка на нём гласит, что новое купе Mustang Shelby GT500 увидит мир 14 января 2019 года.

Силовая установка суперкара будет представлена 8-цилиндровым двигателем с приводным нагнетателем, максимальная мощность которого составит 700 «лошадок». От своих «собратьев» модель будет отличаться углепластиковым обвесом, усиленными колесными арками и решеткой для вентиляции, расположенной на капоте.

Стоит добавить, что рекорд мощности для серийных автомобилей Ford на данный момент принадлежит Mustang Shelby GT350: купе оборудовано 5,2-литровым 533-сильным «атмосферником» с 8 цилиндрами. Разгон до сотни км/час у суперкара занимает 3,9 секунды, а максимальная отметка на спидометре ограничена показателем в 290 километров в час.