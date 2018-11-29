Хэтчбек Skoda Scala стал основной достопримечательностью Праги

6 декабря текущего года состоится презентация нового чешского хэтчбека Skoda Scala в израильском Тель-Авиве. Перед премьерой бренд решил удивить публику, распространив фотографии новинки, скрытой под уникальным камуфляжем.

Одной из главных достопримечательностей чешской столицы Праги является ограда Мальтийского сада, носящая название «стены Леннона». Стену разрисовывают в честь одного из лидеров группы The Beatles – Джона Леннона. В стиле стены и разрисовали новый чешский хэтчбек. Местный стрит-арт-художник скрыл автомобиль в стене.

Также чехи опубликовали живые фотографии интерьера. При просмотре их можно увидеть, что Skoda Scala обзавелся электронной приборной панелью и 9,2-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной установки. Под ней разместился климат-контроль. Под капот хэтчбек получил бензиновые и дизельные моторы с отдачей от 90 до 150 «лошадок».