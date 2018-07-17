Honda представила спортивный кроссовер Honda HR-V с турбодвигателем

Японская компания Honda официально представила спортивный кросс Honda HR-V для авторынка Европы. Особенностью модификации стала силовая установка – турбодвигатель объемом 1,5 литра.

1,5-литровый турбодвигатель Honda HR-V уже устанавливают на Civic, Accord и CR-V. Спортивное исполнение кроссовера получило приставку в названии «Sport». «Заряженная» версия внедорожника получила двигатель производительностью в 180 «лошадей» при моменте силы в 240 Нм.

В паре к новому двигателю Honda HR-V Sport получит вариатор или «механику» на шесть скоростей. На данный момент динамические показатели кроссовера в новом исполнении не известны. Помимо мотора спортивная Honda получила переработанную внешность.

«Заряженная» модификация получила фары на светодиодах, диски колес на 18 дюймов, сдвоенные патрубки выхлопной системы, а также спортивное оформление. Также кроссовер получил другие настройки подвески, новые амортизаторы. В интерьере появились кресла в черно-красном цвете.