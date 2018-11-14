Эксперты рассказали, в каких случаях номера авто признаются нечитаемыми

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

С понятием «нечитаемые госномера автомобиля» сталкивался каждый водитель, однако не все в этом разбираются. Специалист рассказал в каких случаях номерной знак признан нечитаемым и подлежит замене.

Когда часто используешь авто, оно, как и госномера, со временем изнашивается. В результате некоторые элементы номера частично или полностью стираются. В таким случае необходима замена знака, которую можно произвести в отделе ГИБДД по месту регистрации авто.

На данный момент за езду на авто с неправильным/нечитаемым номером предусмотрен штраф или предупреждение. Существуют правила, которые описаны в документе 50577-99. В дополнении указано, что цифры и буквы должны быть видны ночью с расстояния в 22 метра, или же если нет возможности днем.

В случае, когда с 22 метров плохо или вообще не читаются элементы номерного знака, стоит обратиться за консультацией в правоохранительные органы. В ГИБДД должны объяснить, необходима ли замена номера.

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Автор - Татьяна Рязанская
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