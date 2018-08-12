Audi официально представила новый электрокар Audi e-tron GT

Сегодня, 16:01 \\ Авто/Мото

В Лос-Анджелесе стартовал автосалон, в рамках которого немецкая марка Audi официально представила новый электрокар e-tron GT. Уже в 2020 году компания намерена запустить серийное производство новинки.

В разработке нового электромобиля Audi e-tron GT принимали также специалисты Porsche: в основу легла архитектура Premium Platform Electric (PPE). Кузов купе выполнен из углепластика, алюминия, высокопрочной стали.

Дизайн нового Audi e-tron GT воплотил в себе элементы концептов Aicon и PB18 e-tron. В салоне преобладают современные решения бренда, однако с экологичными материалами: искусственная кожа, ткань из переработанных волокон, микроволокно, эконольная пряжа из старых рыболовных сетей.

В движение электрическое купе Audi e-tron GT приводит два мотора на 590 «лошадей». Аккумулятор на 90 кВт/ч обеспечивает до 400 км хода. Ожидается, что до 30% купе сможет рекуперировать на торможении. Всего за 20 минут можно восполнить 80% заряда.

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Автор - Татьяна Рязанская
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