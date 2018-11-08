Skoda рассекретила салон нового пятидверного хэтчбека Skoda Scala

Официальный показ Skoda Scala намечен на 6 декабря в Тель-Авиве. Автомобиль должен заменить Rapid в модельной линейке своего производителя.

Накануне чехи показали визуализации, дающие представление о салоне нового хэтчбека Skoda Scala. Внутреннее пространство машины несколько похоже на интерьер ранее показанного на Парижской автомобильной выставке шоу-кара Vision RS.

Skoda Scala оснастят 10,3-дюймовым тачскрином, который выполнит роль цифровой панели приборов. Также для автомобиля предусмотрена система мультимедиа MIB новой генерации, оснащенная дисплеем на 9,2 дюйма. Установка поддерживает MirrorLink и Apple CarPlay.

Салон Skoda Scala будет особенен также разнообразными текстурами отделки, вариантами обивки. Уточним, что они будут доступны не только для хэтчбека, но и для остальных моделей чешской марки, которые появятся в будущем.

Известно, что Skoda Scala получит багажник объемом 467 л. Однако пространство багажного отделения можно будет расширить до 1 410 лза счет складывания задних кресел.

Skoda Scala наделят набором Skoda Connect с картами Google Earth. Некоторыми функциями машины можно будет управлять на расстоянии, через смартфон.

В основу Skoda Scala ляжет шасси A0 MQB. Машина будет оснащаться одним дизельным и тремя бензиновыми моторами тягой 90-150 л.с.