Новый Kia Soul получил необычную внешность и «музыкальный» салон

Второе поколение популярного компактного кроссовера KIA Soul показали публике на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Автомобиль получит спортивную версию GT-Line и внедорожную X-Line.

Моторная линейка новинки включит в себя 147-сильный «атмосферник» семейства Nu на 1,6 литра, а также – бензиновый агрегат объемом 2,0 литра на 201 «лошадку», с турбо-наддувом типа «твин-скролл». Менее мощная силовая установка будет работать совместно с 7-диапазонной преселективной КПП с двумя сцеплениями, в то время как 201-сильный мотор агрегируют вариатором IVT. В модельном ряду KIA Soul останется и гибридная, электрическая модель внедорожника с приставкой EV, работающая на инновационных литий-ионных батареях

Габаритные размеры, по сравнению со своим предшественником, у кроссовера несколько увеличились и составляют 4197х1801х1600 мм. Улучшили багажное отделение: на 141 литр увеличили объем, расширили проем двери и снизили погрузочную высоту. Из дополнительного оборудования, которым можно оснастить KIA Soul, стоит выделить несколько различных систем безопасности, таких как система распознавания пешеходов, мониторинг слепых зон, ассистент для парковки, а также – помощники для езды по тяжелым участкам дороги.

Помимо этого, в салоне будет установлена проекционная передняя панель с 8-дюймовым экраном и мультимедийная система с сенсорным дисплеем на 10,25 дюйма. За воспроизведение музыки отвечает премиальный проигрывать Karman Hardon на 10 колонок и сабвуфер.