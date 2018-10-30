В Приморье наступает ежегодный сезон «ловли рыбы на джип». Власти Владивостока предупреждают об опасности тонкого льда

В окрестностях владивостокской акватории начался процесс образования льда. Прочный на первый взгляд ледяной покров таит в себе опасность. На самом деле он ещё слишком тонок и выход на лёд опасен для жизни – предостерегает граждан управление ГО и ЧС Владивостока.

У природы свои законы, лёд встаёт очень неравномерно. Сперва у берега на мелкой воде, в местах, прикрытых от ветра, а уже после в середине водоёмов. Реки замерзают позже озёр, так как течение замедляет процесс образования льда.

Популярный в Приморье сезон подлёдного лова ещё не наступил, но первые рыбаки уже потянулись на водоёмы. Сотрудники ГО и ЧС категорически предостерегают граждан от подобных действий. Единый телефон спасательных служб: 101