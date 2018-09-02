Внедорожник Cadillac Escalade получил версию Sport Edition

Американские машиностроители сообщили о новой версии люксового внедорожника Cadillac Escalade, получившей название Sport Edition. Автомобиль получил исключительно внешние доработки, и о реальном спорте речь не идет.

Внедорожник Cadillac Escalade Sport Edition особенен черными глянцевыми боковыми молдингами, радиаторной решеткой, обрамлением окон и так далее. Стайлинг-пакет также предусматривает для новинки темные колесные диски размерностью 22 дюйма.

Движущей силой внедорожника Cadillac Escalade Sport Edition является агрегат V8 6.0, производительность которого составляет 425 л.с. Разгон до 96 км/ч у машины занимает 6.0 с. В зависимости от комплектации, машина оснащается передним или полным приводом. Уже в стандартной версии автомобиль комплектуется подвеской Magnetic Ride Control, аудиосистемой Bose на 16 громкоговорителей, багажной дверью с электроприводом, автономным парковщиком и многим другим.

Появится ли Cadillac Escalade в версии Sport Edition в России, неизвестно. О стоимости новинки пока нет данных. Стандартная версия машины предлагается в РФ по цене от 4 690 000 рублей.