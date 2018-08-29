Внедорожники проекта «Кортеж» отправятся в производство в 2020 году

Сегодня, 18:49 \\ Авто/Мото

Представительские внедорожники проекта «Кортеж», которые будут продаваться под брендом Aurus, отправятся на конвейер в конце 2020 года или в начале 2021 года. Данная информация озвучена главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

По данным министра, сейчас экспертами ФГУП «НАМИ» разрабатываются прототипы будущего внедорожника. Ожидается, что автомобиль покажут в начале будущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что автомобили проекта «Кортеж» собрали планируемое количество предзаказов. В связи с этим, на массовом рынке в России эти машины появятся не раньше, чем в 2020 году. Также недавно стало известно, что в РФ началась реализация проекта по разработке авиационного двигателя на базе автомобильного мотора, которым оснащаются модели Aurus.

Реализация проекта «Кортеж» ведется последние пять лет. Отечественные машиностроители разрабатывают автомобили высшего класса, и публично показали лимузин и седан Aurus. Далее ожидается презентация внедорожника и минивэна. Кроме того, в ближайшие пару лет будет представлен мотоцикл сопровождения под брендом «ИЖ», который тоже разрабатывается в рамках проекта «Кортеж». Стоимость автомобилей Aurus составит от 10 000 000 рублей за единицу. Однако у бренда должен появиться более доступный кроссовер, о котором пока нет данных.

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