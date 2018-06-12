Спорткар Porsche 911 нового поколения стал мощнее и быстрее

В рамках автосалона в Лос-Анджелесе состоялась официальная презентация восьмого поколения Porsche 911 Carrera S и 911 Carrera 4S. Спорткары стали мощнее и быстрее благодаря новому мотору на 450 «лошадей» и режиму езды.

В основу новых Porsche 911 Carrera легла инновационная платформа с использованием алюминия сзади, что позволило сделать спорткары устойчивее благодаря развесовке по осям. Новое поколение получило массивный капот, переработанный дизайн фар с матрицами светодиодов.

Спорткары сохранили заднемоторную компоновку с горизонтальным расположением. При этом Carrera S и 4S получили новый двигатель мощностью в 450 «лошадей». В паре предложен вариатор на восемь скоростей, а также 7МКПП.

Porsche 911 Carrera S за 3,7 секунды разгоняется до 100 км/ч при максимальной скорости в 308 км/ч, а версия с полным приводом за 3,6 секунды и максимальной скорость. В 306 км/ч. Спортивный пакет Sport Chrono обеспечит разгон на 0,2 секунды быстрее. Помимо мотора восьмое поколение получило новый режим езды «Wet Mode» для мокрой дороги, который оптимально настраивает мотор, трансмиссию, систему стабилизации и руля.

Уже в базе Porsche 911 доступен с системой экстренного торможения, ночного видения. За доплату можно получить круиз-контроль. В России Porsche 911 доступны для предзаказа. За спорткар в версии Carrera S просят 7 749 000 рублей, а в Carrera 4S – 8 199 000 рублей.