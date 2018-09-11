Lexus поднял стоимость почти всего модельного ряда в РФ

Автоэксперты исследовали рынок новых автомобилей в России. В результате стало известно, что премиальный японский бренд Lexus поднял стоимость почти всего модельного ряда, представленного в РФ.

Компания Lexus решила изменить ценник 13 моделей из 19 предложенных в России. Подорожание составило 26 000 – 77 000 рублей. Модели ES 200 и ES 250 в кузове седан стали дороже на 26 000 – 39 000 рублей, также и кроссоверы RX 300 и RX 350.

Больше прибавили Lexus ES 350, GX 460, RX 350L и RX 450h: 40 000 – 47 000 рублей. При этом максимальное подорожание затронуло внедорожные LX 450d, LX 570, NX 200, NX 300 и NX 300h. Представители самого популярного в России сегмента стали дороже на 53 000 – 77 000 рублей.

Стоит напомнить, что премиальная марка Lexus осенью уже переписывала ценники на модельный ряд. В сентябре авто подорожали на 9 000 – 137 000 рублей. При этом продажи марки в России за десять месяцев выросли на 4% до 19 730 единиц.