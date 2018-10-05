Ford Explorer 2020 отправился на тесты

Американцы приступили к дорожным испытаниям кроссовера Ford Explorer 2020 модельного года, о чем свидетельствуют «шпионские» фотографии, сделанные во время тестов прототипа новинки.

Кадры автомобильных папарацци были опубликованы на сайте Motor1. Фото указывают на то, что на Ford Explorer 2020 установили иные осветители, бампер, решетку радиаторы и увеличенные противотуманные огни. Сзади машину наделили видоизмененными осветителями, пересмотренной багажной дверью и дополнительными выпускными патрубками.

О внутреннем пространстве Ford Explorer 2020 пока нет данных. Можно полагать, что машину оснастят современными технологиями, такими как водительские ассистенты. Также автомобиль должен получить продвинутую информационно-развлекательную установку с большим тачскрином и многое другое.

По некоторым данным, в основу Ford Explorer 2020 ляжет модульное шасси CD6. Моторную гамму кроссовера американцы пока не рассекречивают, но предполагается, что автомобиль будет выпускаться не только с ДВС, а и с электрической силовой установкой. Кроме того, модель должна сохранить полноприводную версию.

Новый Ford Explorer должен дебютировать в течение будущего года. Продажи автомобиля, вероятно, стартуют ближе к 2020 году.