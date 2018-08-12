Электрокар Audi e-tron GT покажут в Лос-Анджелесе

Электрический шоу-кар Audi e-tron GT готовится к показу в Лос-Анджелесе. Немцы позиционируют этот автомобиль в качестве рыночного соперника Tesla Model S.

Разработчиками накануне были представлены рендеры, демонстрирующие электрокар Audi e-tron GT с нескольких ракурсов, однако прототип изображен замаскированным камуфлирующим узором. Публичный показ автомобиля намечен на 28 ноября.

Электрокар Audi e-tron GT послужит прообразом для товарного электрокара, который должен появиться в продаже в 2020 году. В основу машина взято шасси PPE, на котором построен Porsche Taycan.

Товарный Audi e-tron GT сможет без подзарядки проехать 400 км. Для зарядки аккумуляторов машины можно будет использовать 350-киловаттные станции, способные пополнить запас энергии батареи на 80% всего за 12 минут. За 16 минут энергоноситель получит заряд, достаточный для пробега в 100 км.

Напомним, в качестве первого серийного электрокара Audi выступил кроссовер e-tron с двумя моторами двигателями общей мощностью в 360 л.с./561 Нм. Машина также оснащена трехуровневой системой рекуперации, камерами вместо боковых зеркал и другими современными решениями. Автомобиль может без подзарядки проехать 400 км, а на разгон до 97 км/ч ему требуется 5,5 с.