«АвтоВАЗ» объявил старт продаж обновленной LADA XRay

Сегодня, 16:36 \\ Авто/Мото

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил старт продаж обновленной версии LADA XRay. Рестайлинговый хэтчбэк получил современное оформление интерьера, а также стал доступнее предшественника.

Новую LADA XRay в базе предлагают на 40 000 рублей дешевле. При этом салон стал просторнее за счет увеличенной длины. В движение хэтчбэк приводит двигатель объемом 1,6 литра с отдачей в 106 «лошадей». В качестве трансмиссии предлагают «механику» на пять скоростей. Станет ли доступна версия с «автоматом» пока не известно. За версию Classic теперь просят 629 000 рублей. В списке оснащения добавится регулировка высоты кресла, две подушки безопасности.

За кондиционер придется доплатить 25 000 рублей. Максимальное оснащение LADA XRay Comfort доступно за 687 000 рублей. Клиенты получат функциональный руль, систему подогрева передних кресел, электроподъемники стекол. А также двигатель объемом 1,8 литра с отдачей в 122 «лошади».

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Автор - Татьяна Рязанская
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