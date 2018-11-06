Беспилотные автомобили в России получат специальный знак

В России для беспилотных автомобилей разработали специальный отличительный знак. На нем изображена литера «А», обозначающая «Автономное вождение».

Беспилотные автомобили появятся на дорогах Москвы и Татарстана в рамках эксперимента, который начнется 1 декабря. Соответствующее постановление вчера, 26 ноября, подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Отметим, что пока новые автомобили будут передвигаться только на определенных участках. В эксперименте примут участие 100 машин, которые будут ездить по городским дорогам. Чтобы не подвергать риску других участников движения, за рулем автомобиля будет находится страхующий и контролирующий систему управления водитель.

Прототип нового знака будет представлен 30 ноября на форуме «Urban Mobility Forum» и вручен в качестве сувенира всем его участникам. Позже наклейка появится в широкой продаже.

Необходимость проведения тестов обусловлена необходимостью понять, как беспилотник «поведет» себя на дорогах и как он будет взаимодействовать с инфраструктурой, чтобы в дальнейшем внести необходимые поправки в законодательство относительно высокоавтоматизированного транспорта.

Первоначально старт проекта был назначен на март 2019 года. Очевидно, он оказался готов к запуску намного раньше назначенного срока. Напомним, что в настоящее время в России у «Яндекса» существует экспериментальный беспилотник на базе Toyota Prius . Также беспилотными электробусами «Шатл» и «Матрешка» владеют КАМАЗа/НАМИ и Volgabus . А инженеры НПО «СтарЛайн» на беспилотнике «StarLine» проехали в автономном режиме 2500 километров из Санкт-Петербурга в Казань.