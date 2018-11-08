Представлен обновленный седан Genesis G90

Сегодня, 20:00 \\ Авто/Мото

Южнокорейский производитель машин премиального класса Genesis официально представил обновленный флагман Genesis G90. Седан получил посвежевший внешний вид и небольшие доработки в салоне.

Рестайлинговая версия премиум-седана Genesis G90 обзавелась массивной решеткой радиатора, доработанными воздухозаборниками, а также инновационными фарами в светодиодном исполнении.

Задние фары также получили улучшенный дизайн. Теперь «поворотники» находятся на крыльях, а не на наружных зеркалах. В салоне добавили другие материалы отделки, а воздуховоды приобрели более элегантный вид.

Премиальный Genesis G90 в обновленной версии оснащен бензиновым двигателем объемом 3,8 литра, который генерирует до 309 «лошадей». Кроме того, моторную линейку представит турбодвигатель с отдачей в 370 «лошадей». Седан получил систему полного привода и коробку-автомат на восемь скоростей.

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Автор - Татьяна Рязанская
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