Российские беспилотники снабдят знаком «Автоматическое вождение»

Сегодня, 18:23 \\ Авто/Мото

Самоуправляемые автомобили, которые скоро появятся на российском авторынке, обзаведутся особыми опознавательными знаками. Такой информацией поделился пресс-центр НТИ «Автонет».

В сообщении организации отмечается, что каждый автономный автомобиль получит знак «А», означающий «Автоматическое вождение». Данное обозначение полностью соответствует ГОСТу. Такими знаками снабдят машины, обладающие высокой степенью автоматизации. Получить знак могут все беспилотники, но пока их количество ограничено. В будущем, каждый может получить этот знак.

Следует напомнить, что с 1 декабря 2018 по 1 марта 2022 года в Москве и Татарстане проведут тестирования на общих дорогах автоматизированных транспортных средств. По итогам испытаний должны внести поправки в ПДД и технические регламенты. В эксперименте примут участие больше 100 робомобилей от разных производителей.

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Автор - Дмитрий Павличко
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