Арестованный Карлос Гон останется в правлении акционеров «АвтоВАЗа»

Сегодня, 12:49 \\ Авто/Мото

Недавно в Японии задержали Карлоса Гона, который руководил советом директоров Nissan Motor Co и Mitsubishi Motors. Несмотря на арест, Карлос останется в правлении акционеров российского «АвтоВАЗа».

Напомним, Карлос Гон является исполнительным директором Renault и был председателем корпораций, которые отвечают за марки Nissan и Mitsubishi. Несмотря на арест в Японии, за мужчиной останется должность руководителя советом директоров СП Renault и «Ростех». На данный момент «Ростех» владеет 96,6% акций «АвтоВАЗа».

Вопреки абсурдной ситуации руководство брендов не намерено менять председателя совета директоров. В пресс-центре Alliance Rostec Auto B.V. (владеет СП Renault и «Ростехом») отметили, что не намерены ничего менять, в том числе и руководство.

Напомним, что Карлоса Гона задержали в Токио ещё 19 ноября из-за подозрений в нарушении отчетности, а также в махинациях с финансами. Руководитель брендов не поставил в известность Токийскую фондовую биржу о доходе в 71 млн долларов за 2010-1017 годы. Руководящей должности Nissan Motor Co и Mitsubishi Motors Карлос лишился до инцидента.

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Автор - Татьяна Рязанская
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