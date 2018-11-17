Представлен электрический пикап Rivian R1T

Американская молодая компания Rivian показала полностью электрический пикап Rivian R1T, который должен появиться на рынке ближе к 2021 году. Сборку новинки наладят на бывшем заводе Mitsubishi в штате Иллинойс (США).

По размерам электропикап Rivian R1T станет одним из наиболее крупных пикапов на рынке США. Благодаря клиренсу в 360 миллиметров, пикап способен преодолевать даже глубокие броды. Также пикап получил 350-литровый багажник между кабиной и грузовой платформой, в отсеке для ДВС имеется еще одно багажное отделение объемом 330 литров. По словам представителей Rivian, грузоподъемность пикапа Rivian R1T составила 800 кг.

Подкапотное пространство Rivian R1T занимают четыре полностью электрических мотора с производительностью в 760 лошадиных сил. Агрегаты работают вместе с батареями емкостью 105, 135 или 180 кВт/ч. Дальность хода электропикапа равняется 640 км. Новый Rivian R1T получил дополнительную углепластиковую защиту блока батарей, адаптивную пневматическую подвеску, электронную панель управления и новейший мультимедийный центр с большим сенсорным экраном.