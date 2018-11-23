Минтранс хочет перекрасить дорожную разметку в жёлтый цвет

Минтранс порекомендовал регионам РФ сменить белую дорожную разметку на более яркую и заметную жёлтую. Мера призвана снизить аварийность на дорогах и реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщается, на данный момент выезд на встречную полосу является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий в стране. Идею о смене цвета разметки подсмотрели в скандинавских странах.

Чуть раньше Минтранс выступал с другой инициативой – сделать пешеходные «зебры» более приподнятыми, по типу лежачих полицейских. Рекомендация призвана сделать переходы более безопасными для пешеходов. Стоит сказать, идея была раскритикована в госдуме, но была поддержана рядом общественных организаций.