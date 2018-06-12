Внешность нового Porsche 911 показали до его дебюта

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Немецкие машиностроители готовят спорткар Porsche 911 следующей генерации к презентации. Машина дебютирует на мотор-шоу в Лос-Анджелесе в конце ноября, однако накануне ее внешность рассекретили в интернете.

Рендеры нового Porsche 911 в сеть «слил» портал Jalopnik. Автомобиль показан на двух визуализациях низкого качества, но без какой-либо маскировки. Судя по изображениям, внешность спорткара изменилась за счет иных осветителей и бамперов. Также автомобиль наделен активным задним спойлером со стоп-сигналом.

Ранее портал Motor1 проинформировал о том, что новый Porsche 911 получит немного измененный салон. Автомобиль получит цифровые приборы, однако тахометр останется аналоговым.

 

Последние слухи указывают на то, что Porsche 911 останется при своем нынешнем рядном 6-цилиндровом агрегате 3.0 с двойным турбонаддувом, однако мотор улучшат увеличенным давлением наддува и повысят его производительность. Также немцы выпустят более мощный 911 Turbo. Вероятно, у машины также появится гибридная версия к 2023-2024 годам, однако о ней вовсе нет данных. Кроме того, ожидается, что «топовый» 911 GT3 оснастят 500-сильным двигателем.

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