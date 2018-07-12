В России отзовут больше 400 кроссоверов Toyota C-HR

Руководство японской компании Toyota объявило о старте новой отзывной компании. Под отзыв попало 423 кроссовера Toyota C-HR, выпущенных в периодах с 18 июня по 28 августа текущего года.

Причиной сервисной кампании выступают возможные проблемы с колесами. Отмечается, что один или несколько крепежных болтов подшипников задней ступицы могли быть недостаточно затянуты. Из-за этого колеса могут открутиться и отвалиться. Такой информацией поделился Росстандарт.

Для устранения недостатков владельцам указанных автомобилей необходимо отвезти их в авторизованный сервисный центр, где инженеры проверят болты крепления подшипников, а в случае выявления неисправностей подвергнут их замене. Все работы по устранению неполадок осуществят бесплатно.