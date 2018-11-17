Показано первое изображение конкурента Hyundai Creta от KIA

Южнокорейские машиностроители трудятся над новым бюджетным кроссовером KIA, который может «отнять» покупателей у Hyundai Creta. Накануне в интернете появились рендеры этого автомобиля.

Ранее автомобильные папарацци показали фото и видео, на которых запечатлен новый кроссовер от KIA, облаченный в маскирующую пленку. Кроме того, у этого автомобиля есть концептуальный вариант под названием SP, который в начале текущего года показали на мотор-шоу Auto Expo в Индии.

На основании «шпионского» контента и внешности концептуального KIA SP, независимый дизайнер портала «Колёса.ру» создал рендеры, демонстрирующие его виденье южнокорейской новинки.

На данный момент практически нет подробностей о новом кроссовере KIA. Известно, что автомобиль создается для индийского рынка, однако некоторые эксперты полагают, что машина может появиться и в России. Товарную версию новинки должны показать в следующем году.