В новые модели XRay начали ставить задний диван от кроссовера LADA XRay Cross

Сегодня, 17:46 \\ Авто/Мото

Специалисты автозавода в Тольятти озаботились улучшением эргономики салона популярного паркетника LADA XRay. Все новые модели авто уже с октября оснащают задний диваном от кроссовой версии модели.

Благодаря тому, что теперь задние сиденья расположены еще дальше в салоне, у пассажиров появляются дополнительные 2,5 сантиметра свободного пространства для ног, благодаря чему они теперь не будут упираться коленями в передние сиденья, как было ранее.

Из-за такой модификации, угол наклона заднего дивана увеличился на два градуса, вследствие  чего для некоторых людей посадка может стать менее комфортной. Впрочем, недовольства тех, кому не хватало свободного места в предыдущей версии LADA XRay, было значительно больше, благодаря чему в компании «АвтоВАЗ», после тест-драйва автомобиля с представителями СМИ, и решили изменить задние сидения в модели.

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