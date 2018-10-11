В новые модели XRay начали ставить задний диван от кроссовера LADA XRay Cross

Специалисты автозавода в Тольятти озаботились улучшением эргономики салона популярного паркетника LADA XRay. Все новые модели авто уже с октября оснащают задний диваном от кроссовой версии модели.

Благодаря тому, что теперь задние сиденья расположены еще дальше в салоне, у пассажиров появляются дополнительные 2,5 сантиметра свободного пространства для ног, благодаря чему они теперь не будут упираться коленями в передние сиденья, как было ранее.

Из-за такой модификации, угол наклона заднего дивана увеличился на два градуса, вследствие чего для некоторых людей посадка может стать менее комфортной. Впрочем, недовольства тех, кому не хватало свободного места в предыдущей версии LADA XRay, было значительно больше, благодаря чему в компании «АвтоВАЗ», после тест-драйва автомобиля с представителями СМИ, и решили изменить задние сидения в модели.