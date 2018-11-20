Carlex Design поработали над спортивным седаном Ford Focus RS

Сегодня, 14:18 \\ Авто/Мото

Инженеры тюнинговой компании Carlex Design представили «заряженное» исполнение американского автомобиля Ford Focus RS. Интересно, что автомобиль без доработок обладает довольно привлекательным внешним обликом.

Подкапотное пространство спортивного Ford Focus RS занимает 350-сильный мотор. Салон доработанной машины получил большое количество кожи, благодаря чему интерьер характеризуется богатством и роскошью. Сообщается, что для салона применялась натуральная кожа и другие высококачественные отделочные материалы.

 

«Заряженный» Ford Focus RS выпущен в единственном экземпляре. А вот кто заказал доработанный Ford Focus RS пока держится в секрете. По словам тюнеров, в свободную продажу спортивный седан не поступит. Стоимость «заряженного» Ford Focus RS пока засекречена.

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Автор - Дмитрий Павличко
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