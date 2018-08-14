В октябре LADA возглавила вторичный рынок Москвы

Сегодня, 19:43 \\ Авто/Мото

Автоэксперты исследовали продажи машин на вторичном рынке России. В результате стало известно, что в октябре модели LADA с пробегом вновь оказались лидерами на рынке Москвы, благодаря продажам в 1 826 единиц.

Всего в Москве было продано порядка 25 000 подержанных машин, однако в прошлом месяце появился новый рынок. Лидером октября стала LADA, тогда как ранее им был Mercedes-Benz, который теперь оказался на втором месте с показателем 1 735 машин.

Бронза досталась поддержанным KIA, поскольку в столице приобрели 1 642 машин. С небольшой разницей далее оказались машины Ford с пробегом – 1 606 авто. Пятое место на вторичном столичном рынке занимает Hyundai с показателем в 1 558 единиц.

Следом в рейтинге расположились Volkswagen, BMW, Toyota и Nissan, продажи которых не превысили и 1 500 единиц. В октябре замыкает первую десятку на вторичном рынке Москвы Audi с показателем в 921 машину.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Рязанская
Главное за неделю

Кто быстрее: Блогеры сравнили 8-и 16-клапанную LADA Granta в гонке

Любители LADA Granta никак не могли определиться какая из «Грант» быстрее. Поэтому пришлось организовать соревнования между автомобилями, обладающими базовыми и мощными двигателями.

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю...

Пресс-центр Nissan India: Новый Nissan Kicks будет пользоваться ажиотажным спросом

В японской компании Nissan уверяют, что новый небольшой кроссовер Nissan Kicks, в основу...

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих в мире автомобилей

В мире существуют автомобили, обладателями которых могут стать либо богатые люди либо...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ