В октябре LADA возглавила вторичный рынок Москвы

Автоэксперты исследовали продажи машин на вторичном рынке России. В результате стало известно, что в октябре модели LADA с пробегом вновь оказались лидерами на рынке Москвы, благодаря продажам в 1 826 единиц.

Всего в Москве было продано порядка 25 000 подержанных машин, однако в прошлом месяце появился новый рынок. Лидером октября стала LADA, тогда как ранее им был Mercedes-Benz, который теперь оказался на втором месте с показателем 1 735 машин.

Бронза досталась поддержанным KIA, поскольку в столице приобрели 1 642 машин. С небольшой разницей далее оказались машины Ford с пробегом – 1 606 авто. Пятое место на вторичном столичном рынке занимает Hyundai с показателем в 1 558 единиц.

Следом в рейтинге расположились Volkswagen, BMW, Toyota и Nissan, продажи которых не превысили и 1 500 единиц. В октябре замыкает первую десятку на вторичном рынке Москвы Audi с показателем в 921 машину.