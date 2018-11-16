Автоэксперты сравнили Suzuki Jimny и Toyota Land Cruiser

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Недавно было представлено обновление Suzuki Jimny, который сохранил рамную конструкцию, поэтому производители называют его внедорожником. Автоэксперты решили сравнить модель с Toyota Land Cruiser.

Вначале испытания показались непосильными компактному Suzuki Jimny, однако тесты доказали обратное. Внедорожник отлично прошел все предложенные испытания, что доказывает правдоподобность предоставленных технических характеристик.

Кроме того, Suzuki Jimny с 1,5-литровым мотором оказался быстрее Toyota Land Cruiser, несмотря на то, что маленький мотор дал о себе знать на большой скорости. В итоге специалисты поставили хорошую оценку за внедорожный потенциал.

 

Рестайлинговый Suzuki Jimny появится на мировом рынке уже в начале 2019 года, однако уже сейчас японский производитель открыл предзаказ на рамный внедорожник.

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Автор - Татьяна Рязанская
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