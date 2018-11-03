Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать модель более агрессивной. В этот раз сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter с колесами на 35 дюймов.

Основной целью тюнинга отечественных внедорожников является более агрессивный вид или улучшение внедорожных характеристик. В сети опубликовали фото УАЗ Hunter, который оснастили колесами на 35 дюймов.

УАЗ Hunter обзавелся колесами Simex 35/11,5 R16. Чтобы установить такие массивные шины инженеры убрали около 5 см крыльев, чтобы поставить пластиковые накладки на колесные арки. Кроме того, внедорожник получил бедлоковские диски, которые препятствуют попаданию грязи под обода шин.

 

Отмечается, что часто водители внедорожников с подобным тюнингом приспускают колеса, чтобы повысить проходимость по песку, болотам или снегу. В результате дл УАЗ Hunter бедлоки оказались необходимостью, чтобы не допустить разбортирования колес. Результатом доработок стал высокий внедорожный потенциал, однако ухудшилась динамика.

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Автор - Татьяна Рязанская
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