Эстонец представил свои видение внедорожника Bugatti

В настоящее время большинство автопроизводителей начали выпускать автомобили SUV-сегмента, так как они продолжают набирать популярность. Но у бренда Bugatti нет планов по постройке внедорожника, и эстонский дизайнер решил представить свое видение внедорожника от французской компании.

Художник разработал новый рендер внедорожника от Bugatti, в основу которого лег гиперкар Bugatti Chiron. Эта модель показалась эстонцу наиболее подходящей для проектирования автомобиля SUV.

Огромные колесные диски, расширенные колесные арки, защита днища, багажного отсека и лифта превратили популярный французский гиперкар Bugatti Chiron в настоящий внедорожник. По словам автомобильных экспертов, такая вседорожная машина годится не только для Off-Road, но и для преодоления тяжелых участков бездорожья ралли «Париж-Дакар».