Кто быстрее: Блогеры сравнили 8-и 16-клапанную LADA Granta в гонке

Сегодня, 13:15 \\ Авто/Мото

Любители LADA Granta никак не могли определиться какая из «Грант» быстрее. Поэтому пришлось организовать соревнования между автомобилями, обладающими базовыми и мощными двигателями.

Один из блогеров оказался владельцем «Гранты» с 16-клапанным двигателем, но он сообщил, что все его друзья и знакомые были удивлены, почему он не приобрел LADA Granta с 8-клапанным мотором. Сообщается, что обладатель 8-клапанной LADA Granta тоже слышал несколько хвалебных отзывов о «Гранте» с 16-клапанным мотором.

Обе версии LADA Granta моделями 2018 модельного года, но их не подвергли обновлению. Мощная LADA Granta получила 16-дюймовые колесные диски, а базовая обладает 15-дюймовыми колесами, но колеса имеют одинаковый вес. Также одинаково весят оба автомобиля.

В трех заездах 16-клапанный LADA Granta только один раз стал победителем. Но при заезде при 20 км/ч, это авто обогнало 8-клапанный автомобиль. 16-клапанная «Гранта» отличалась хорошим поведением на дороге при 120 км/ч.

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Автор - Дмитрий Павличко
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