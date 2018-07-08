Кроссовер Volvo XC60 стал бестселлером марки в России в октябре

Сегодня, 12:34 \\ Авто/Мото

Российские продажи шведского автомобильного бренда Volvo в октябре достигли отметки 713 экземпляров. Этот результат на 37,4% выше прошлогодних показателей.

Такой информацией поделились специалисты агентства «АВТОСТАТ». Хитом продаж марки выступает среднеразмерный люксовый кроссовер Volvo XC60, октябрьские продажи бренда составили 215 единиц (+34,4%). Второе место досталось Volvo XC90, который разошелся тиражом в 192 штуки (-0,5%). В ТОП-3 самых продаваемых автомобилей Volvo вошли Volvo XC40 (164 авто).

В первую десятку наиболее популярных машин шведской премиальной марки попали Volvo V90 (79 шт.), Volvo V40 (34 ед.), Volvo V60 (16 шт.) и Volvo S60 (10 ед.). Реализация автомобилей Volvo на протяжении января-октября нынешнего года составила 5 196 машин, что на 16,6% больше результатов годичной давности.

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Автор - Дмитрий Павличко
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