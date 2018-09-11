Пресс-центр Nissan India: Новый Nissan Kicks будет пользоваться ажиотажным спросом

В японской компании Nissan уверяют, что новый небольшой кроссовер Nissan Kicks, в основу которого легла архитектура Renault Duster, будет пользоваться большим успехом. Такую информацию озвучил пресс-центр индийского представительства Nissan.

Стоит напомнить, в конце октября нынешнего года японцы представили новый бюджетный кроссовер Nissan Kicks для индийского авторынка. Технические параметры индийской версии паркетника отличается от глобальной модели. Этот кроссовер перевели на платформу B0 от Renault Duster, благодаря чему цена на машину снизилась. Размеры новинки составили 4384X1813X1656 мм, а величина колесной базы достигает 2 673 миллиметров. Оформление новинки отличается только немного переработанными бамперами и иной радиаторной решеткой.

Подкапотное пространство Nissan Kicks для Индии занимает 1,5-литровый мотор с мощностью 106 «лошадок». Кроме него предусматривается 100-сильный дизель с аналогичным объемом. Агрегаты приводятся в действие 5-ступенчатой МКПП, вариатором CVT и 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Функциональный список паркетника включает в себя кнопочное зажигание, стабилизационную систему, климат-контроль, электронный стояночный тормоз, мультимедийный центр с внушительным тачскрином, систему кругового видеообзора и панорамный верх с люком. За Nissaan Kicks придется отдать от 940 000 до 1 400 000 рупий или от 873 000 до 1 300 000 рублей. На рынок Nissan Kicks выйдет в начале следующего года.